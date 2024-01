Kate Middleton, l'abbraccio con i figli e la riabilitazione a casa tra video check-up e un infermiere specializzato

Kate Middleton ha riabbracciato i figli dopo due settimane di ricovero in clinica per un'operazione all'addome. I tre bambini - George, 10 anni, Charlotte, 8 e Louis, 5 - non erano mai andati a trovarla alla London Clinic di Marylebone, né erano mai stati separati così a lungo dalla madre che adesso, finalmente a casa, può affrontare la riabilitazione necessaria per recuperare al meglio le forze. Ricoverata il 16 gennaio, la principessa del Galles ha lasciato la clinica da un'uscita secondaria, senza farsi notare dai media. Probabilmente è stato William ad andare a prenderla in auto per portarla nella loro residenza dell'Adelaide Cottage, una villa con quattro stanze nel parco del castello di Windsor. Qui Kate ha avuto il tempo di sistemarsi prima dell'arrivo dei figli, che erano andati come tutti i giorni alla Lambrook School.

Restano ancora avvolte nella totale riservatezza le motivazioni dell'intervento e gli attuali dettagli delle condizioni di Kate che, a differenza del suocero Re Carlo, non è stata fotografata all'uscita della clinica. Una nota ufficiale ha confermato che non svolgerà alcun incarico reale pubblico fino a dopo Pasqua e che utilizzerà i prossimi due o tre mesi per concentrarsi sul recupero. Il Mirror anticipa che la principessa sarà sotto l'attento controllo dei medici reali e beneficerà anche del post-terapia della London Clinic, con fisioterapisti dedicati a disposizione con un piano personalizzato di recupero e un video check-up a domicilio con un infermiere specializzato per lei e le sue esigenze. Accanto alla famiglia il sempre presente staff che comprende anche la tata dei principini Maria Teresa Turrion Borrallo e pure i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton e i fratelli, Pippa Matthews e James Middleton, che hanno aiutato William durante il ricovero della moglie e continueranno a farlo finché la loro Kate non si sarà ripresa del tutto.