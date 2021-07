Covid: Kate Middleton in isolamento per 10 giorni, ecco cosa sta succedendo

La duchessa di Cambridge, Kate, resterà in isolamento per dieci giorni dopo essere venuta a contatto con una persona successivamente risultata positiva al Coronavirus. A renderlo noto è stato Kensington Palace, ricordando che Kate avrebbe dovuto trascorrere la giornata accanto al marito William partecipando agli eventi in programma per il 73mo anniversario del National Health Service.

"Sua Altezza Reale non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto-isolamento a casa", ha reso noto Kensington Palace. "La scorsa settimana", si legge ancora nella nota, "la duchessa di Cambridge è venuta in contatto con qualcuno che è poi risultato positivo al Covid-19".

La situazione in GB

Intanto proprio oggi il premier britannico Boris Johnson confermerà che, dal 19 luglio, in Inghilterra verranno abolite tutte le rimanenti restrizioni anti-Covid. Nonostante i casi, 'gonfiati' dalla variante Delta, siano saliti al livello più alto dal gennaio 2021, il primo ministro è pronto ad andare avanti nella sua 'roadmap', forte di una campagna vaccinale di successo.