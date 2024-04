Kate Middleton, lavori in casa per le cure: la dependance diventa la sua 'clinica'

Kate Middleton ha finalmente la privacy che merita. Dopo l'annuncio del tumore, fatto in un video pubblicato sui social, la principessa del Galles - su cui in seguito all'intervento all'addome erano circolate voci terribili, alcune delle quali la volevano morta - non deve più dare spiegazioni sulla sua assenza pubblica, tantomeno sulle sue condizioni di salute.

Circondata dall'amore della famiglia e protetta dalla royal family inglese, Kate sta trascorrendo la convalescenza a casa. Lei e William dal 2022 vivono insieme ai tre figli in una residenza di Windsor, Adelaide Cottage, ed è lì che la moglie del futuro re continuerà a curarsi. Secondo il Daily Mirror, infatti, la coppia starebbe pensando di ristrutturare (a spese proprie) la casetta adiacente il cottage e trasformarla in una sorta di 'clinica' personale dove poter ricevere tutte le terapie necessarie. In questo modo Kate non sarebbe costretta a uscire dalla residenza neanche per le cure, ma esclusivamente per i controlli medici che periodicamente deve fare. Una decisione per garantirle ancora più privacy in un momento delicato come questo.

Questa indiscrezione, però, riaccende forti preoccupazioni sulle condizioni della principessa. Scegliere di fare dei lavori di ristrutturazione per adibire la dependance alle cure potrebbe voler dire che la strada per Kate è ancora lunga e in salita. Accanto a lei il principe William, alle prese non solo con la malattia della moglie ma anche con quella di suo padre, re Carlo, che sta lottando contro un cancro. Per la famiglia reale è uno dei momenti più difficili di sempre.