Kate Middeton, stop agli impegni pubblici (di nuovo): "Prima vengono le cure contro il cancro"

Per adesso basta. Dopo aver partecipato al Tropping The Colour e presenziato alla finale di Wimbledon, Kate Middleton decide di tornare nello spazio riservato in cui sta lottando contro il cancro. A riferirlo è l'Independent, quotidiano inglese che cita fonti vicine al palazzo: per ora la principessa avrebbe deciso di rimettere da parte gli impegni mondani, proprio come fatto nei mesi scorsi, con l'obiettivo di sottoporsi alle cure contro il cancro, che tornano ad essere la priorità.

Le immagini di Kate sorridente e bellissima nel suo abito viola al torneo tennistico qualche settimana fa avevano rincuorato il mondo, in apprensione per la malattia della principessa. Oggi la decisione di rifugiarsi di nuovo nella vita privata: Kate torna all'abbraccio della sua famiglia e, stando a giornale Vanity Fair, avrebbe deciso di escludere qualsiasi possibilità di viaggio all'estero, almeno per quest'estate. Del resto quando il mese scorso partecipò ai festeggiamenti in onore di Re Carlo III, anch'esso malato di cancro, aveva precisato di non essere fuori pericolo.

L'annuncio del cancro di Kate è arrivato un paio di settimane fa. Dopo l'esplosione di indiscrezioni e illazioni circa il presunto silenzio della principessa, che molti riconducevano a un che molti riconducevano a una fantomatica crisi col marito William, Kate aveva registrato un video su Instagram. Nella clip la 42enne ha comunicato di avere un tumore all'addome, pur non specificandone esattamente la natura. Ha inoltre precisato di essersi sottoposta ad una operazione e che subito dopo ha cominciato una terapia.