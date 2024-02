La dolce sorpresa dei principini per il ritorno a casa di mamma Kate

Kate Middleton è tornata a casa ormai da qualche giorno, dopo le 13 notti trascorse in ospedale a Londra per un'operazione all'addome. Grande la gioia per il suo rientro all'Adelaide Cottage, per tutta la famiglia, ma soprattutto per i suoi figli, i principini George, Charlotte e Louis che per accogliere la mamma hanno organizzato una sorpresa davvero speciale: una festa di bentornata che ha subito reso meno complesso il momento delicato affrontato dalla moglie di William.

A raccontarlo è stato una fonte vicina alla famiglia reale che ha ribadito l'impossibilità dei bambini di fare visita alla loro mamma in ospedale durante il ricovero. Anche per questo motivo i bambini erano felicissimi di riabbracciarla: "Tutti le hanno preparato dei biglietti con su scritto 'pronta guarigione' insieme ad alcuni dei suoi snack preferiti", ha detto la fonte al tabloid US Weekly. Ora George, Charlotte e Louis trascorreranno molto tempo con lei, dato che Kensington Palace ha confermato una lunga pausa della principessa dai suoi impegni pubblici. Nella dichiarazione in cui ha annunciato che è stata sottoposta a un intervento chirurgico, il Palazzo ha precisato che non dovrebbe tornare al lavoro almeno fino a Pasqua.