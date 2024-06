Kate insieme ai figli. Le prime immagini della principessa dopo sei mesi

Come annunciato ieri, la principessa Kate presenzierà alla parata di Trooping the Colour, evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III. È la prima uscita ufficiale della futura regina dopo l'annuncio del tumore e della necessità di seguire dei cicli di chemioterapia.

Elegante e regale nonostante il periodo complesso, e doloroso, che sta attraversando, la principessa del Galles è stata prima vista, fotografata e ripresa dalle telecamere che stanno seguendo l'evento, mentre attendeva a Buckhingham Palace di poter salire sulla carrozza che l'avrebbe portata assieme ai tre figli alla parata organizzata ogni anno il secondo sabato di giugno. In seguito le telecamere l'hanno individuata, vestita con un abito bianco lungo fin sotto il ginocchio e un cappello dello stesso colore con rifiniture blu, insieme ai tre figli, seduta in uno dei balconcini all'Horse Guards Parade di St. James's Palace. Evidentemente dimagrita non ha mai perso il sorriso, un'altra dimostrazione di forza.

Anche per il monarca, tornato ai suoi impegni da circa un mese, è un evento particolarmente importante. La sua carrozza, nella quale sedeva insieme alla moglie Camilla, ha guidato il corteo, mentre in un'altra carrozza, spiccava la della principessa di Galles, Kate, con i tre figli. William era a cavallo come i due fratelli del re, Edoardo e Anna.

Le cure e le parole rivolte ai sudditi

"Sto facendo molti progressi - ha scritto Kate nel post su Instagram nel quale annunciava l'uscita pubblica - ma come chiunque sia sottoposto a chemioterapia saprà, ci sono giorni belli e giorni brutti, come quelle giornate in cui ti senti debole e stanca e il tuo corpo deve riposare. Ma nelle belle giornate, quando ti senti più forte, cerchi di sfruttare al meglio quel tuo star bene".

"Il trattamento continuerà ancora per qualche mese - ha spiegato ancora Kate Middleton - ed è una gioia, nei giorni in cui mi sento abbastanza bene - dedicare tempo alle cose e alle persone che mi danno energia e positività e iniziare a fare qualche lavoro da casa. Questo fine settimana non vedo l'ora di partecipare alla King's Birthday Parade insieme alla mia famiglia e spero di poter partecipare a qualche impegno pubblico durante l'estate". "Anche se so di non essere ancora fuori pericolo - ha concluso la principessa - sto imparando a essere paziente e a non cedere all'incertezza. Prendo ogni giorno così come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo questo tempo necessario per guarire. Grazie di cuore a tutti per la comprensione e per aver condiviso le vostre storie con me.

