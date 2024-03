Kate Middleton, la foto forse scattata a novembre e tutto quello che non torna (parola all'esperto)

Kate Middleton si è presa la colpa. Ha comunicato, mezzo social, di aver usato Photoshop per ritoccare lo scatto, ma la sua ammissione non è riuscita a far distogliere lo sguardo del mondo intero sui Windsor e più precisamente su Kensington Palace. Anzi. La conferma ha alimentato teorie complottiste e tutti i maggiori esperti di royal concordano nell'affermare che i principi hanno sbagliato su tutta la linea e non hanno intenzione di rilasciare la foto originale.

Attraverso il file originale che è stato inviato da Kensington Palace i tecnici sono risaliti ad alcune importanti informazioni: la foto è stata scattata da una macchina Canon, ritoccata con il software Adobe due volte (la prima l’8 marzo alle 21:54 e la seconda il 9 alle 09:39) per poi essere salvata su un Apple Mac e dunque inoltrata alle agenzie di stampa e pubblicata sui social domenica 10, in occasione della Festa della mamma.

Tutta la questione è un "fallimento di comunicazione", a dirlo è Eric Baradat, direttore del desk foto della Agence France-Presse (una delle agenzie di stampa internazionali che ha ritirato la foto in seguito a controlli che hanno svelato le manipolazioni sullo scatto). "Era importante per noi - ha aggiunto - chiarire che la fotografia era stata manipolata. Le condizioni di salute della principessa sono un argomento di interesse ed era nostro dovere evidenziare i problemi della foto diramata dai reali".

"Generalmente - ha anche precisato, come scrive il Corriere - ci fidiamo di Kensington Palace. Ci mandano spesso immagini della famiglia reale. È normale che l’ufficio di Londra riceva queste foto, che in buona fede vengono poi distribuite ai nostri clienti in tutto il mondo". Fiducia che però domenica si è perda: "Abbiamo giornalisti specializzati e vari programmi di software in grado di evidenziare eventuali 'correzioni'. Ci sono problemi con il viso di Kate Middleton, con la mano e la gonna di Charlotte, la maglia di uno dei due bambini: ci sono tracce di manipolazioni digitali che rendono questa immagine problematica". Manipolazione che "va contro ogni etica giornalistica, contro ogni nostra direttiva. Non possiamo dire di aver visto una fotografia originale o vera e nei confronti dei nostri clienti abbiamo l’obbligo della trasparenza".

Lo scatto risale a novembre?

Un altro punto interrogativo è la data in cui la foto è stata scattata e perché? Perché nel file digitale dell'immagine la data non compare, ma sta circolando l'indiscrezione che potrebbe risalire a novembre 2023. E poi: dove sono la fede e l'anello di fidanzamento? Perché scegliere di condividere un'immagine dove, tra le altre cose, mancano proprio i simboli del legame matrimoniale? Perché mentire? Perché alimentare la preoccupazione sullo stato di salute della principessa?