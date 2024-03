Kate Middleton rompe il silenzio dopo l'intervento, la foto con i figli: "Grazie per il supporto"

Questa volta nessuna foto rubata dai paparazzi, Kate Middleton si mostra sul profilo Instagram della famiglia ed è la prima volta dopo l'intervento all'addome. La principessa del Galles si è fatta immortalare - probabilmente da William - insieme ai tre figli, sorridente, in veranda. Quello che non passa inosservato è che è seduta, a dimostrazione che le sue condizioni di salute non sono ancora ottimali e ha davanti a sé una convalescenza ancora abbastanza lunga. La moglie del futuro re d'Inghilterra, infatti, non tornerà ai suoi impegni pubblici prima di un altro mese.

La foto ufficiale fa tirare un sospiro di sollievo ai sudditi, ma anche ai fan di tutto il mondo, preoccupati per il prolungato silenzio dopo la delicata operazione. "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi" scrive Kate, aggiungendo: "Auguro a tutti una buona festa della mamma". In Inghilterra il Mother's Day cade la quarta domenica di quaresima, quindi oggi, e lei non poteva che festeggiarlo così, stretta ai suoi figli in un periodo complicato.

Nessuna informazione ufficiale, invece, sui motivi che hanno portato Kate Middleton a sottoporsi all'intervento. Si era parlato di tumore, ma le voci vennero smentite da un comunicato ufficiale della famiglia reale, che ancora oggi fa scudo davanti alla salute della futura regina.