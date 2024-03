Kate Middleton, la foto manipolata: 5 cose che non tornano, dalle dita al maglione

È durato poco il sollievo di ritrovare Kate Middleton finalmente sorridente e serena in una foto ufficiale della famiglia reale, pochissimo. Dopo settimane di dubbi sull'effettivo stato di salute della principessa del Galles sottoposta a un intervento addominale lo scorso gennaio e mai più vista in pubblico dallo scorso 25 dicembre, lo scatto da mamma con i figli George, Charlotte e Louis doveva arrivare e zittire tutti gli scettici che in queste settimane avevano riempito di teorie complottistiche il silenzio di Kensington Palace.

Così però non è stato. Anzi, perché la situazione è pure peggiorata, considerata la decisione delle principali agenzie internazionali Ap, Reuters e Afp di ritirare l'immagine in questione a causa di una sospetta manipolazione. Una vicenda senza precedenti questa per la royal family che rischia di minare in modo pesante la fiducia verso l'istituzione in un momento già molto particolare, ancor più che Kensinthonn Palace, al momento, non ha commentato in alcun modo i sospetti di cui tanto si discute.

I 5 dettagli che non tornano della foto di Kate con i figli

"La prima foto ufficiale di Kate, principessa del Galles, da quando ha subito un intervento chirurgico addominale quasi due mesi fa, è stata ritirata dalla circolazione dall'Associated Press e da diverse altre testate giornalistiche perché l'immagine sembrava essere stata manipolata": questo il messaggio preciso con cui l'Associated Press ha comunicato la decisione di rimuovere lo scatto dai propri archivi per "incongruenze nei dettagli della foto". E ancora: "A un esame più attento sembra che la fonte abbia manipolato l'immagine", prosegue ancora AP che non invierà alcuna foto sostitutiva.

Ma quali sono i particolari che hanno alimentato i sospetti? Innanzitutto la manica del maglioncino di Charlotte, parzialmente sfumata; poi le dita del terzo figlio di William e Kate che sembrano in una posizione decisamente innaturale al punto che gli utenti si sono barcamenati per imitarne la bizzarra posizione; ancora, la cerniera della giacca della principessa che si interrompe all'improvviso e poi il pavimento del porticato dietro la famiglia si nota perché non allineato, così come modificato in post-produzione appare il filato irregolare del maglione del principino Louis e il ginocchio della principessa, che ha contorni molto meno marcati rispetto al resto della gamba. A proposito di abbigliamento, qualcuno si è soffermato anche sull'opportunità di Kate di indossare jeans così stretti dopo un'operazione all'addome tanto delicata e, soprattutto, così recente, dettaglio questo che alimenterebbe il fatto che, al di là del possibile ritocco della foto, possa trattarsi di una foto di archivio scattata tempo fa e riproposta ora. E pure lo sfondo con una rigogliosa vegetazione molto inusuale per essere gli inizi di marzo nel Regno Unito sembra avallare i sospetti.

Che qualcuno abbia messo mano alla foto per correggere qualcosa in modo un po' approssimativo pare ormai evidente e sconosciuti, almeno per ora, restano i motivi di un azzardo che a questo punto richiederà tutto l'impegno possibile da parte dello staff della comunicazione reale per rimediare. Stavolta pare difficile che in nome dell'antico motto di elisabettiana memoria "never complain, never explain" si possa far finta di nulla: perché va bene che la regola è "mai lamentarsi, mai spiegare", ma questa sembra proprio un'eclatante eccezione a cui una qualche motivazione andrà pure data.

I’ve spent literally 5 minutes trying to get my middle finger to do this… pic.twitter.com/6Ypub1O6Aj — Charlie Radclyffe (@CharlieRadUK) March 10, 2024

What in the Kate Middleton is this gray sweater behind Charlotte's weird hand? pic.twitter.com/5VOTn9i6yg — Kate Corcoran (@Kcorc) March 10, 2024

++ Abbastanza clamoroso: le agenzie @Reuters e @AP hanno ritirato la foto di Kate Middleton dai loro canali di distribuzione perché…manipolata 👇 pic.twitter.com/CZz0c2RIs9 — Federico Gatti (@federicogatti) March 10, 2024