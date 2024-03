Kate Middleton e la foto ritoccata: Kensington Palace non pubblicherà quella originale

Kensington Palace non pubblicherà la foto originale di Kate Middleton con i suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma. La decisione arriva dopo che la principessa del Galles si è assunta pubblicamente la responsabilità di averla modificata con un post che ha ammesso "un po' di editing". Il Palazzo è stato sottoposto a crescenti pressioni affinché si rivelasse la verità dietro la foto, la prima diffusa dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale la principessa del Galles compare assieme a George, Charlotte e Louis. Poi l'annuncio del ritiro da parte delle principali agenzie fotografiche del mondo che hanno sostenuto che l'immagine sia stata ritoccata digitalmente.

Fonti reali hanno solo sottolineato che si trattava di "una fotografia di famiglia amatoriale scattata dal principe di Galles" a Windsor la settimana scorsa, volta a offrire un'immagine "informale" della famiglia unita in occasione della festa della mamma. Ma comunque, dopo la precisazione di Kate, resta ferma la scelta di non fornire lo scatto originale prima delle modifiche apportate.

Perché le agenzie hanno ritirato la foto

"Gli standard editoriali di AP stabiliscono che le immagini devono essere accurate. AP non utilizza immagini alterate o manipolate digitalmente": questa la premessa dell'agenzia Associated Press alla scelta di ritirare la foto di Kate Middleton con i figli pubblicata a tre mesi dall'ultima volta che la principessa era comparsa in pubblico lo scorso 25 dicembre. "I nuovi valori e principi di AP spiegano che piccole modifiche fotografiche, inclusi ritaglio, viraggio e regolazioni del colore, sono accettabili quando necessarie per una riproduzione chiara e accurata e dovrebbero mantenere la natura autentica della fotografia" spiega l'Ap che non accetta modifiche che alterino sostanzialmente la scena originale: "Gli sfondi non devono essere sfocati digitalmente o eliminati mediante bruciatura o viraggio aggressivo. La rimozione degli “occhi rossi” dalle fotografie non è consentita".

Da qui la scelta di eliminare la foto in questione: "Quando AP ha stabilito che la foto sembrava essere stata manipolata, ha emesso quello che è noto come "photo kill", un termine del settore che ritirava l'immagine e ordinava ai clienti di rimuovere la foto dai loro sistemi".