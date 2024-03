Kate Middleton, perché le scuse sul fotoritocco non convincono: "Il responsabile sia licenziato"

La totale assunzione di responsabilità da parte di Kate Middleton circa la manipolazione della foto con i figli convince poco e nulla. Tante, troppe le cose che non tornano in questa storia di comunicazione che se non si vuole definire bislacca, almeno irrituale va considerata alla luce dei protocolli rigidissimi della monarchia inglese che ha sempre vagliato ogni minimo dettaglio prima di concedere un'eccezione alla regola del "never complain, never explain" di elisabettiana memoria. All'indomani del post di scuse firmato con lettera "C" di Catherine Elizabeth Middleton aumentano le analisi e le osservazioni sull'inedito gesto della Principessa del Galles che sui social si è cosparsa il capo di cenere come una qualsiasi influencer dispiaciuta per la "eventuale confusione" generata nei follower. E con loro, salgono anche le riflessioni sulla probabilità che lo sbaglio di tuta questa storia non possa essere attribuito davvero a Kate.

I dubbi sulla responsabilità di Kate

"Non ci si può più fidare del Palazzo. Pensano che siamo tutti stupidi" tuona in un editoriale del Daily Mail Liz Jones, autrice di un lungo commento sulla vicenda analizzata nei punti che restano nell'ombra anche e soprattutto dopo che Kate ha azzardato una straordinaria giustificazione. Secondo Liz Jones e secondo molti esperti, è poco credibile che la principessa abbia modificato in prima persona lo scatto con i figli diramato in occasione della Festa della mamma innanzitutto perché tutte le apparizioni in pubblico o sui social dei membri della famiglia reale sono curati nei minimi dettagli dagli esperti di comunicazione. E sembra davvero poco verosimile che proprio stavolta, quando tutti attendevano il primo post della principessa dopo l'intervento di gennaio scorso, il controllo non sia stato più minuzioso del solito.

Abbastanza improbabile, inoltre, appare il fatto che la principessa del Galles, nel bel mezzo della convalescenza, si cimenti con il modificare l'immagine (in punti che, tra l'altro, sembrano abbastanza superflui ai fini della riuscita estetica dei suoi soggetti) e la posti senza che nessuno faccia una ulteriore verifica. Ancora, proprio a questo proposito, riguardo a quel "come molti fotografi amatoriali" scritto come premessa da Kate nel post di cui si discute, nel suo editoriale Jones torna in modo molto deciso per sconfessare un'affermazione che non può reggere l'impianto della ricostruzione per com'è posta: "Kate non è una "amatoriale", è una fotografa esperta (dopotutto è la mecenate della Royal Photographic Society)", sottolinea la giornalista: "È una perfezionista e non farebbe mai un brutto lavoro".

Infine: "Non voglio accusare Kate di mentire, ma penso che sia il Palazzo, non la Principessa, a trattare il grande pubblico con disprezzo" conclude Jones, certa che Kate non abbia avuto alcun ruolo in questa storia, ma sia stata tirata in ballo da uno staff costretto a prendere provvedimenti per un errore così madornale al fine di tentare di recuperare qualcosa sul terreno della credibilità: "Qualunque cosa stia succedendo, posso solo immaginare l'angoscia di Kate, il suo shock, la sua rabbia. E chi ne è responsabile deve essere licenziato. Oggi".