Kate Middleton, bellissima e raggiante a Wimbledon: standing ovation per lei, il video

Kate Middleton, come annunciato, ha preso parte alla finale maschile di Wimbledon. La principessa del Galles è stata accolta da una standing ovation. Insieme a lei la figlia Charlotte che non ha mai lasciato il fianco della madre. Kate ha optato per un vestito viola, Charlotte, invece, uno a blu a pois bianchi.

Oltre agli applausi, in molti sugli spalti al suo arrivo hanno iniziato a sventolare le bandiere del Regno Unito e quel gesto Middleton non ha saputo resistere e si è sciolta iniziando ad applaudire. Questa è la sua seconda apparizione pubblica dopo la comunicazione al mondo intero del tumore e delle conseguenti curi a cui si sta sottoponendo. Il mese scorso – dopo un intervento all’addome a cui si è sottoposta a gennaio – Kate era riapparsa in occasione della parata Trooping the colour per il compleanno del Re (anch’egli colpito da un cancro alcuni mesi fa).

Subito dopo la vittoria di Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic è scesa sull'erba verde per consegnare il premio al tennista spagnolo. Con lei non c'erano né il marito William né il figlio George: i due si trovano a Berlino, in Germania, per la finale degli Europei in cui l'Inghilterra si scontrerà con la Spagna.