"Kate Middleton ha subito l'ileostomia", le nuove indiscrezioni

Kate Middleton avrebbe subito l'intervento di ileostomia. Sono queste le ultime indiscrezioni sulle condizioni di salute della Principessa Kate che, negli ultimi mesi, sta facendo preoccupare e chiacchierare il mondo intero prima per l'operazione all'addome e poi per quella foto manipolata che ha fatto il giro del mondo. Ma come sta davvero Kate? Sono vere le voci di crisi matrimoniale tra lei e il Principe William e quel presunto tradimento che ha fatto emergere il nome di Rose Hanbury come "amante" dell'erede al trono inglese?

Per il momento i misteri restano tali e sono tutte voci quelle che riguardano il caos dietro le mura del palazzo reale. E tra le tante supposizioni di questi giorni, ne è appena emersa una nuova che vuole che Kate abbia subito un intervento di ileostomia, cioè di un'operazione chirurgica molto complessa nella quale viene creata un'apertura sull'addome che serve per eliminare le feci mediante l'uso di un sacchetto esterno.

Queste indiscrezioni arrivano direttamente dalla blogger americana Jessica Reed Kraus, che ha rivelato quella che dice essere la verità, confermata a detta sua da ben tre fonti, dietro i segreti della Royal Family. Sulla sua pagina Instagram "houseinhabit", Reed Kraus ha scritto: "La Principessa Kate ha subito un'operazione chiurgica all'intestino e sta facendo una convalescenza con una sacchetto. Per guarire servono 12 settimane. Il Palazzo, non volendo macchiare la sua immagine o metterla in imbarazzo, ha rilasciato solo vaghe spiegazioni che però si sono ritorte contro dopo l'uscita dell'immagine photoshoppata".

Per evitare imbarazzo e un accanimento eccessivo da parte dei media, la famiglia reale inglese avrebbe scelto di mantenere il più totale riserbo facendo, però, diversi scivoloni che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Inoltre, Jessica Reed Kraus ha parlato anche di "disturbi alimentari estremi alla base di alcuni di questi problemi allo stomaco di Kate".

Prima il comunicato stampa che annuncia l'operazione di Kate e la lunga convalescenza, poi il silenzio totale sulla salute di Kate e poi quella foto manipolata di Kate insieme ai suoi bambini che ha creato un vero e proprio polverone mediatico rendendo inattendibili le notizie che derivano direttamente da Kensinton Palace.