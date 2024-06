Kate Middleton, la nuova lettera ufficiale è commovente: "Non sono in grado, chiedo scusa al reggimento"

Sono passati un paio di mesi da quando Kate Middleton ha annunciato la sua lotta contro il cancro, per poi comunicare un periodo di riservatezza per dedicarsi alle cure. Oggi la principessa di Galles torna a rivolgersi ai cittadini attraverso una lettera rilasciata nel giorno in cui avrebbe dovuto passare in rassegna le Irish Guards, evento ufficiale in cui avrebbe vestito i panni di colonnello.

È stato proprio Re Carlo a insignire Kate del ruolo di Colonnello, ma Kate quest'anno non ha potuto prendere parte alle celebrazioni per via della chemioterapia con cui sta affrontando la malattia. "Essere il vostro Colonnello" scrive la futura regina "resta per me un grande onore e sono davvero molto dispiaciuta di non essere in grado di prendere gli onori alla Colonel's Review di quest'anno. Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento e comunque confido di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto".

Insomma Kate sta ancora lottando contro quel tumore all'addome, di cui non ha specificato esattamente la natura e che ha combattuto alcuni mesi fa con una operazione. Poi la necessità della terapia, che sta affrontando in questi mesi. Mai più è apparsa in pubblico dopo il video in cui ha annunciato ufficialmente le sue condizioni di salute. Quel "molto presto" però lascia ben sperare.

Intanto le indiscrezioni che trapelano sono sempre più preoccupanti. Suscitano preoccupazione, e non poca, i retroscena che una fonte reale avrebbe rivelato allo Us Magazine. Kate Middleton "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team della principessa del Galles sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno", si leggeva una settimana sulla rivista. Parole pesanti che alzano un muro di paura intorno al futuro e alla guarigione della principessa.