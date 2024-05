Kate Middleton, Caprarica: "Sta lottando in modo drammatico, malattia molto seria"

Le voci sulle condizioni di salute di Kate Middleton si rincorrono senza sosta. A due mesi dal video in cui ha annunciato la sua battaglia contro un tumore, la principessa del Galles continua a restare lontana dalla scena pubblica - non sarà presente nemmeno alla parata dell'8 giugno - circondata dall'affetto del marito William e dei loro tre figli, ma soprattutto protetta dalla riservatezza della famiglia reale inglese.

Nessun comunicato ufficiale è stato più diramato da Kensington Palace e proprio per questo motivo diversi tabloid inglesi insinuano che la situazione non sia così rosea come invece la dipingono alcuni royal watcher vicini agli Windsor, che parlano di condizioni buone e grande ripresa. Qual è la verità?

Prova a fare chiarezza Antonio Caprarica. Il giornalista, esperto della famiglia reale inglese, in collegamento con Pomeriggio 5 ha parlato di una situazione "molto seria", invitando alla prudenza. Secondo Caprarica, infatti, non ci sarebbe da fidarsi di chi sostiene che Kate a breve tornerà ai suoi impegni: "Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo è la realtà - ha spiegato - Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro".

Antonio Caprarica invita a guardare i fatti, e su quelli non c'è nessun dubbio: "Primo, rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio. Secondo, il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor".