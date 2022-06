Secondo il Principe Harry, Kate Middleton sarebbe una prigioniera a palazzo

Il Principe Harry fa una rivelazione choc su sua cognata Kate Middleton: "Vive come una prigioniera". Il duca di Sussex, infatti, si è spinto in un commento forte che descriverebbe la moglie di suo fratello William come una vera e propria "donna in gabbia". Continua ancora una volta la diatriba reale che vede protagonisti Harry e Meghan contro la famiglia reale inglese e, nello specifico, William e Kate. Harry, infatti, avrebbe parlato di Kate facendo riferimento agli innumerevoli obblighi di famiglia e a tutte le regole a cui la futura regina d'Inghilterra deve sottostare, stessi limiti che, invece, hanno fatto scappare a gambe levate sua moglie Meghan donna, invece, dal carattere ribelle e dallo spirito attivista. E se Meghan è uscita dalla patinata scena reale, e ora è una "donna libera", Kate non lo sarebbe affatto secondo Harry.

A far trapelare la notizia è stata la giornatalista ed esperta di famiglie reali, Ingrid Seward che avrebbe rivelato a True Royalty Tv che Il Principe dai capelli rossi avrebbe detto che Kate non avrebbe alcun tipo di libertà, neanche dentro casa e nemmeno con suo marito e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis. Kate, a detta del cognato, infatti, non sarebbe libera neanche di fare una semplice passeggiata nel parco e che, anche in casa, sarebbe sempre circondata da tantissime persone della sicurezza.

William e Kate: via da Londra per l'estate

William e Kate vorrebbero lasciare Londra quest'estate per trasferirsi, dall'appartamento 1A di Kensington Palace dove abitano, all'Adelaide Cottage nella contea di Berkshire per una maggiore tranquillità ma soprattutto riservatezza. Anche Harry e Meghan avevano scelto di andare via da palazzo per stare al Frogmore Cottage. Inoltre, Kate Middleton, in questa nuova casa, avrebbe i suoi genitori Carol e Michael a soli 45 minuti di distanza.

Harry e Kate: un tempo amici, oggi...

Il rapporto tra Harry e Kate è andato deteriorandosi negli anni. I due, inizialmente, erano molto legati, quasi come fossero fratello e sorella. Dopo il findanzamento di Harry con Meghan Markle e il successivo matrimonio sarebbero iniziato l'allontanamento tra i due, anche a causa della non simpatia di Kate nei confronti della futura moglie di suo cognato. Oggi, i due, mantengono un rapporto formale ed educato che non ha più nulla a che fare con la complicità con cui eravamo soliti vederli insieme.

Kate Middleton in divisa militare per la Giornata delle Forze Armate

Tra i tanti impegni pubblici di Kate Middleton c'è stato, oggi, quello relativo alle celerazioni per la Giornata delle Forze Armate, ex Veteran's Day. La moglie di William, infatti, ha reso omaggio agli uomini e alle donne impegnati nelle forze armate del Paese e ha pubblicato, sul profilo ufficiale della famiglia reale, alcune foto di lei in divisa militare scattate durante la visita, a novembre 2021, alla base militare Pirbright Training Academy.