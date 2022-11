Kate Middleton sorprende un bambino di 3 anni con un regalo speciale

Kate Middleton ha la stoffa da principessa, ma anche quella da mamma. La combo perfetta che le ha permesso di condividere un momento speciale con un bambino di 3 anni di nome Akeem durante la suavisita al Colham Manor Children's Center. Mercoledì la reale si è recata presso il Maternal Mental Health Alliance, un ente di beneficenza del Regno Unito di cui è protettrice.

L?incontro con Akeem

Qui ha incontrato Akeem, un simpatico bambino di 3 anni, come si può vedere in un video condiviso su Twitter dal giornalista Rhiannon Mills. Akeem ha subito catturato l?attenzione di Kate che si è inginocchiata per conversare meglio con il piccolo. Il bimbo non ha mostrato alcuna timidezza nel parlare con una reale, tanto che ha prontamente chiesto alla donna quale fosse il suo nome.

?Mi chiamo Catherine?, ha detto la moglie di William ad Akeem, che ha semplicemente risposto ?Va bene?, in maniera disintegrata suscitando le risate del pubblico. Quando poi Akeem ha mostrato interesse per la spilla a forma di papavero che Kate aveva appuntata sul petto la principessa ha deciso di donargliela. ?Sai a cosa serve??, ha chiesto Kate mentre si toglieva la spilla dal cappotto. ?È per ricordare tutti i soldati che sono morti in guerra. Ecco qua, è per te?, ha asserito in un dolce gesto che ha conquistato il pubblico.



La storia del Red Poppy

Il Red Poppy, o papavero rosso, è il simbolo del Remembrance Day o 'Poppy Day': giorno in cui i Paesi del Commonwealth, l'11 novembre, ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale e per estensione i morti di tutte le guerre. Dal 1922, a Richmond, nel Surrey, la Poppy Factory, una ditta-charity, realizza ogni anno circa 36milioni di papaveri artificiali con cui costruisce 80.000 corone. I papaveri indossati da tutta la Famiglia Reale, Kate compresa, arrivano appunto dalla Poppy Factory. La fabbrica inizio' la sua attività dando lavoro ai veterani di guerra. Il papavero e' stato scelto come simbolo del Remembrance Day perché è il primo fiore a sbocciare sui campi di battaglia.