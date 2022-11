Il girocollo con cui Kate Middleton ha onorato la Regina Elisabetta al Remembrance Day

Lo scorso weekend nel Regno Unito si è celebrato il Remembrance Day, in occasione dei 104 anni dalla fine della Prima guerra mondiale. Per la prima volta Re Carlo ha presenziato in veste di Sovrano, si è trattato inoltre del primo grande evento dalla scomparsa della Regina Elisabetta, venuta a mancare lo scorso 8 settembre. Nonostante la grande assenza dell’indimenticabile monarca Kate Middleton ha tentato di portarla con sé in questa giornata. La principessa del Galles ha voluto omaggiare la nonna del marito William ancora una volta attraverso i gioielli, com’è consuetudine nella royal family.

L’outfit low cost

Katherine ha preso parte sabato al Remembrance Day svoltosi nella Royal Albert Hall di Londra insieme al marito. Come le altre donne della famiglia la principessa ha optato per un completo nero abbinato ad alcuni gioielli significativi. La 40enne ha scelto due pezzi donateli direttamente da sua maestà Lilibet: gli orecchini pendenti di perle del Bahrain e un girocollo di quattro fili di perle con diamante. La Middleton ha indossato un abito midi firmato Self Portrait, con giacca in crêpe e gonna plissé in chiffon bordata di pizzo, in vendita a poco più di 400 euro. L’outfit low-cost è stato impreziosito dai gioielli della Regina.

I gioielli della Regina

Il girocollo di perle è stato indossato dalla defunta sovrana regina per un banchetto di stato in Bangladesh nel 1983, mentre gli orecchini pendenti di perle del Bahrain sono stati un regalo alla monarca per il suo matrimonio con il principe Filippo nel 1947. Secondo Her Majesty's Jewel Vault , gli orecchini sono stati realizzati con una conchiglia contenente sette perle donate alla regina Elisabetta dal sovrano del Bahrain per il suo matrimonio nel 1947. A settembre, Kate ha scelto gli stessi gioielli per il funerale di stato della regina Elisabetta. La Principessa del Galles aveva già indossato il girocollo e gli orecchini per il funerale del Principe Filippo nel 2021. Infatti nel Regno Unito le perle sono uno dei pochissimi gioielli che si può indossare durante il lutto, secondo la norma fissata dalla Regina Vittoria.

Remembrance poppy

Katherine ha completato il suo outfit con gli immancabili poppies, le spille simbolo del Remembrance day, che riproducono un papavero. Il fiore viene utilizzato dal 1921 per commemorare i militari morti in guerra. I reali sono soliti indossare tante spille quanti sono i loro cari venuti a mancare sul campo di battaglia. Kate ha scelto di indossare tre papaveri sul suo completo nero, si ritiene per onorare i tre fratelli della bisnonna Olive Middleton, che hanno combattuto e sono morti durante il primo conflitto mondiale.