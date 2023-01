"Kate Middleton ricoverata d'urgenza per l'eccessiva magrezza: pesa 47 chili"

Kate Middleton sarebbe stata ricoverata d'urgenza per la perdita di peso eccessiva. L'indiscrezione, lanciata dal magazine tedesco Neue Post e subito ripresa dai media di tutto il mondo, sta destando molta preoccupazione tra i sudditi, informati del dettaglio secondo cui la principessa del Galles, alta 1.75 cm, sarebbe arrivata a pesare 47 chili.

Si parla di un periodo di forte stress per la moglie di William d'Inghilterra, dovuto a tutta la serie di eventi concantenati che, dalla morte della regina Elisabetta fino al clamore suscitato dalla biografia del cognato Harry, hanno messo a dura prova il suo fisico. Nel racconto di Spare, lei come il marito sono descritti come freddi e distaccati, anaffettivi e calcolatori, e benché i media britannici continuino a supportarli come futuri regnanti, una ricerca ipsos parla di un'importante perdita di popolarità, di 8 punti per William e di 7 per la moglie.

Camilla rema contro Kate?

Nella già notevole mole di problemi, anche il rapporto con Camilla si aggiunge come causa del malessere psicofisico di Kate. Vicine e cordiali soprattutto dopo la morte della regina Elisabetta, adesso emergono rumors secondo cui regina consorte Camilla avrebbe sempre mal sopportato Kate per le sue origini borghesi, tramando contro di lei e arrivando a costringere i suoi genitori a passare dalla porta di servizio quando arrivano a Palazzo, come se fossero dei fornitori qualunque. Anche stavolta, come in uso nella tradizione della famiglia reale che nulla ha commentato sulla biografia più pericolosa della sua storia, non ci sono state note ufficiali sulle voci che da mesi a questa parte descrivono il clima tesissimo respirato nei palazzi.