Kate Middleton tra un mese dirà la verità sulla sua salute. E arriva una nuova foto ufficiale

"Kate Middleton tra un mese dirà tutta la verità sui suoi problemi di salute e pubblicherà una nuova foto ufficiale". Sono queste le ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito dopo il recente caos mediatico legato prima all'operazione all'addome della Principessa e poi allo scandalo di quella foto ritoccata che ha messo a repentaglio la credibilità di Kensinton Palace.

A parlarne è il Daily Mail che, riportando le dichiarazioni di persone molto vicine ai reali inglesi, preannuncia che la Principessa Kate, insieme a suo marito il Principe William, svelerà tutto ciò che finora è stato tenuto nascosto sulle sue condizioni di salute, l'operazione all'addome, la malattia, la foto ritoccata e lo farà dopo Pasqua e in occasione degli impegni pubblici del prossimo mese. Inoltre ci si aspetta che Kate, il prossimo 23 aprile 2024, come è solita fare per tutti i compleanni dei suoi bambini, pubblicherà nuove foto del suo figlio più piccolo, Louis che proprio in questo giorno compirà 6 anni.

"Kate ha subito una ileostomia e convive con un sacchetto sull'addome"

L'ultima notizia trapelata sulle condizioni di salute di Kate Middleton è quella che parla di ileostomia, cioè di un intervento molto complesso che ha deviato l'interstino verso un foto creato sull'addome per espellere le feci al posto dell'ano naturale. Così, secondo quanto riferito dalla blogger americana Jessica Reed Kraus, Kate starebbe vivendo una dura convalescenza con un sacchetto esterno collegato all'addome.

"William e Kate, scossi e devastati dalle speculazioni sul loro matrimonio"

Secondo le voci vicine ai reali inglesi, sembra proprio che dietro le mura del palazzo reale William e Kate sarebbero fortemente scossi da tutte le speculazioni sul loro matrimonio. La più recente è quella che parla perfino di un tradimento da parte di lui e di una donna che sarebbe l'amante nascosta di Willian: Rose Hanbury. Speculazioni che si sono intensificate con il tempo data la lunga assenza dai riflettori di Kate, lo scivolone della foto ritoccata che ha fatto crollare la reputazione dell'ufficio stampa reale, i dettagli mai rivelati sull'operazione subita da Kate e sulla convalescenza e le voci di morte e di crisi matrimoniale.

Tutta la verità potrebbe quindi essere rivelata a breve in occasione degli eventi pubblici in programma per il prossimo mese, aprile 2024. Quindi non ci resta che attendere.