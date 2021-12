Kate Middleton suona il piano per la prima volta in pubblico, il video a Natale

Non si conoscevano le abilità musicali della duchessa, laureata in Storia dell'arte e finora, nei dieci anni di matrimonio col principe William, si è limitata ad esporsi pubblicamente solo in occasione di eventi di beneficenza. Ma ieri, in occasione del Natale, Kate Middleton ha deciso di rivere i suoi piani e stupire anche i royal watcher più ferrati con una esibizione inattesa al pianoforte al fianco di Tom Walker. Dietro la decisione, una nobile causa: un omaggio alle vittime di Covid.

La performance di Kate è arrivata in occasione del Concerto di Natale trasmesso in tv ieri sera nel Regno Unito. Il duetto, registrato nella abbazia di Westmister (e, dunque, non in diretta) è stata per lei una prova importante. Tanto che, ha scritto il quotidiano inglese Daily Mirror, la 39enne avrebbe vissuto momenti di ansia da prestazione del backstage. Presto sciolti in uno spettacolo promosso a pieni voti.