Kate Middleton rompe il silenzio: "Ho un tumore, sono in cura"

Dov'è Kate Middleton? Come sta davvero Kate? Queste sono due delle domande che da giorni rimbalzano sui media e i social. Oggi, 22 marzo, la principessa del Galles ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un video in cui parla. Non più una foto, visto il caos che l'ultima ha suscitato sui media internazionali, ma un filmato in cui è possibile sentire la sua voce.

La principessa del Galles ha dato una notizia che quasi nessuno si aspettava, o meglio, nessuno voleva sentire: "Ho un tumore", ha rivelato Kate senza specificare quale sia il tipo di cancro per cui ha iniziato le cure preventive. Mentre annuncia alla Gran Bretagna, e a tutto il mondo, di essere malata appare serena anche se sul volto sono facili da riconoscere tristezza, dispiacere e dolore. La voce è ferma, ma delicata. Come delicati e primaverili sono la luce e l'ambiente che la circondano. Di una bellezza quasi eterea Kate parla ai suoi sudditi con la pacatezza che ci si aspetta da un regnante. Pacatezza che però lascia il posto alla fermezza quando chiedere privacy per sé e la sua malattia. Un chiaro modo per mettere fine alle illazioni sul suo conto e a quelle su presunte amanti e tradimenti di William. Un monito che punta a tutelare la serenità di George, Charlotte e Louis.

Il discorso di Kate Middleton

"Colgo questa occasione per ringraziare personalmente tutte le persone che mi hanno inviato messaggi dopo il mio intervento. Sono stati due mesi duri per tutta la mia famiglia. A gennaio ho fatto un intervento chirurgico all'addome, all'epoca la mia situazione era considerata non cancerogena. L'operazione è stata un successo, tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Quindi dovrò fare un percorso di chemioterapia preventiva. Questo è stato uno choc e io e William stiamo facendo tutto il possibile per processare la notizia e per gestirla. C'è voluto del tempo anche per dirlo ai nostri figli George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Io sto bene, ogni giorno mi sento più forte e avere William al mio fianco è un grande sollievo. Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo".