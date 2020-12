Il primo red carpet dei principini George, Charlotte e Louis con papà William e mamma Kate

Uscita pubblica per i principini insieme ai genitori per assistere a uno spettacolo teatrale organizzato in onore di "key workers", impegnati in prima linea per fronteggiare la pandemia, e le loro famiglie

Primo red carpet per i principini George, Charlotte e Louis. Kate Middleton e il principe William hanno partecipato insieme ai tre figli a una serata evento a Londra, organizzata per ringraziare i “key workers”, donne e uomini che in questo momento stanno lavorando in prima durante la pandemia, e le loro famiglie. Tutti e cinque hanno sfilato sul tappeto rosso, per poi assistere alla pantomima andata in scena al London Palladium.

Per i principini si è trattato della prima passerella pubblica ufficiale. Tutti e tre sono sembrati tranquilli e a proprio agio, sia durante il red carpet sia nel palco durante lo spettacolo. George, mano nella mano con papà William, sembra molto più grande dei sui sette anni. Charlotte è apparsa molto seria e compita durante la passerella. Occhi puntati anche sul piccolo Louis, tenuto per mano da mamma Kate.

George, Charlotte e Louis a teatro con papà William e mamma Kate

In teatro, George e Charlotte sono stati visti chiacchierare animatamente e battere le mani felici, mentre Louis è rimasto tranquillo seduto sulle ginocchia della madre.

Il principe William è intervenuto dal palco prima dell’inizio dello spettacolo per ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori impegnati in questo periodo e ricordando anche la popolare attrice Barbara Windsor, scomparsa di recente.

“È meraviglioso essere di nuovo nel West End (il quartiere dei teatri, ndr) e vedere i teatri riaprire le loro porte… Catherine, George, Charlotte, Louis e io non vediamo l’ora di vedere lo spettacolo. Siamo qui per una performance davvero speciale. Speciale perché ci siete voi, i ‘key workers’, come pubblico. Siete lavoratori impegnati nella comunità, volontari, insegnanti, operatori sanitari, membri dei servizi di emergenza e delle forze dell’ordine, ricercatori del vaccino, assistenti di senza tetto, persone che gestiscono call center essenziali e personale di molti enti di beneficenza in prima linea. Avete dato tutti il vostro massimo in questo anno e fatto incredibili sacrifici. Così come hanno fatto le vostre famiglie, che sono sicuro vi avranno visto molto meno di quanto avrebbero desiderato. È bello vedervi tutti qui stasera”

William ha rivolto ancora una volta il rigranziamento suo e dell’interno paese a questi lavoratori. “Spero vi divertiate stasera. È il minimo che possiamo fare per ringraziarvi per tutto quello che fate ogni giorni per tenere il nostro paese al sicuro e prendervi cure di chi ha più bisogno”.