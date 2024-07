Nuova uscita pubblica di Kate: premierà i vincitori di Wimbledon, tutti i dettagli

Dopo sei mesi Kate Middleton era tornata ai suoi doveri, e a farsi vedere in pubblico, partecipando al Trooping the colour, evento clou delle celebrazioni del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III, lo scorso 15 giugno. Se poi la principessa avrebbe preso parte o meno ad altri impegni istituzionali non era noto, ma oggi, 13 luglio, è arrivata la conferma che Kate "assisterà alla finale del singolare maschile di Wimbledon domenica 14 luglio" e stasera premierà la finale femminile che per la prima volta nella storia del tennis sarà disputata da una tennista italiana: Jasmine Paolini.

La principessa sarà da sola in quanto il marito William si trova in Germania per assistere alla finale degli Europei dell’Inghilterra contro la Spagna. La comunicazione della sua partecipazione è arrivata così a ridosso dei due eventi in modo tale da permetterle di confrontarsi con i medici per una valutazione giornaliera del suo stato di salute.

Il patronato di Wimbledon era stato il più apprezzato regalo dei suoi 35 anni, nel 2017, ricevuto dalla regina Elisabetta. La regina aveva infatti deciso di passarle il ruolo di Patron del Club che organizza il più spettacolare torneo di tennis giocato sull’erba. La principessa è da sempre un'amante del tennis e prima si teneva in allenamento nel nel tennis court allestito del Palazzo.

