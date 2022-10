Kate Midldleton racconta come ha scelto i nomi dei tre figli

Terminato il periodo di lutto per la regina Elisabetta i royal sono tornati a lavoro. Ieri la nuova principessa del Galles, Kate Middleton ha fatto visita ieri all’unità di maternità del Royal Surrey County Hospital, a Guildford. Per l’occasione la moglie di William si è confrontata con le neo-mamme ed il personale medico, non mancando di raccontare la sua personale esperienza. La vicedirettrice del reparto Amy Stubbs, ha riferito di come Kate sia stata disponibile ed empatica con le altre donne, parlando delle sue tre gravidanze.

La scelta dei nomi

“Era molto riconoscibile. Ha parlato molto di come si sentiva per lei quando è diventata madre”, ha confidato a People la donna. In particolare la principessa si è aperta su un tema che attanaglia molti futuri genitori, la scelta dei nomi da dare ai loro nascituri. “Ha parlato davvero dei suoi figli, incluso il modo in cui hanno scelto i loro nomi. Molte delle nuove mamme e papà stanno pensando a come scegliere i nomi per i loro bambini e ha parlato di come lei e William hanno fatto la loro scelta”, Spiega la Stubbs.

Per i Galles non è stata una scelta semplice, avrebbe rivelato Katherine. “Ha detto che (George, Charlotte, Louis) erano i loro nomi preferiti e che ovviamente il mondo stava aspettando che nominassero i loro figli - e questa è stata una grande pressione!”, ha detto la direttrice del reparto.

Il desiderio di maternità

Oltre a conversare con le altre mamme la Middleton ne ha approfittato per coccolare un bambino nato prematuro. La principessa si è lasciata andare ad una dolce dichiarazione sull’ultimogenito, Louis, 4 anni: “Continuo a pensare che Louis sia un bambino, ma ora è un ragazzo grande. Sembra proprio ieri”, ha detto.

Tenendo in braccio il piccolo la Middleton ha anche rivolto un pensiero a George: “Anche George era così rannicchiato, ha passato un bel po' di giorni in quel modo”, ha detto.Del resto Kate non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità. La principessa vorrebbe un quarto bebé, possibilmente una sorellina per Charlotte, tuttavia il marito William non è apparso troppo propenso.