Kate Middleton operata all'addome da un'equipe italiana del Policlinico Gemelli

Kate Middleton sarebbe stata operata da un'equipe medica italiana del Policlinico Gemelli. A sostenerlo è il settimanale Gente che, nelle anticipazioni del numero in edicola, sostiene che l'intervento all'addome subito lo scorso gennaio dalla principessa del Galles sarebbe stato eseguito da medici dell'ospedale romano.

L'intervento si era svolto lo scorso gennaio presso la London Clinic, con sede nella capitale inglese. Allora i media inglesi avevano spiegato che l'operazione, di cui non erano state specificate le cause, era riuscita con successo e che Kate Middleton non sarebbe tornata agli impegni ufficiali almeno fino a Pasqua. Il 22 marzo, poi, dopo le illazioni sul suo stato di salute, la stessa principessa aveva rivelato di avere un tumore in un video social. Riguardo alle condizioni di salute della principessa, poco dopo la notizia, proprio Giampaolo Tortora, direttore del Cancer center del Policlinico Gemelli, aveva detto all'Ansa: "La principessa ha parlato di diagnosi precoce e questo fa pensare ad un tumore in stadio iniziale ed è dunque un elemento positivo".

Attualmente di Kate Middleton, che pochi giorni fa ha condiviso uno scatto in bianco e nero con il principe William in occasione del 13esimo anniversario di matrimonio, non si sa praticamente nulla a parte che si starebbe sottoponendo alla chemioterapia iniziata a febbraio, a seguito della diagnosi di tumore arrivata dopo l'intervento chirurgico di gennaio.