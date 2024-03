"Vogliono colpire Kate Middleton, sappiamo chi è": il clamoroso retroscena dell'ex portavoce di Elisabetta II

Dopo lo scandalo della foto di Kate Middleton ritoccata e le notizie incontrollate sulla situazione dei Windsor, il settimanale Oggi in edicola ha intervistato Dickie Arbiter, portavoce della regina Elisabetta dal 1988 al 2000, che si è lasciato andare a giudizi molto taglienti su tutta questa fumosissima vicenda. A giudizio del giornalista che ha anche lavorato con l'allora principe Carlo all'epoca della crisi con Lady Diana e dopo la sua tragica scomparsa, dietro la storia dell'immagine social manipolata dalla principessa del Galles ci sarebbe dell'altro, ovvero una vera e propria strategia per colpirla orchestrata da qualcuno che - stando alle sue parole - si sa, ma non si dice.

"È stata gonfiata, è una non storia. La foto è stata ritoccata, in piccoli dettagli, e allora? Non è certo la prima!" commenta Arbiter a proposito dello scatto fotografico ritirato dalle agenzie di tutto il mondo. "Ma c'è dell'altro. Io penso che si tratti di una campagna mediatica, orchestrata sui social media, per screditare Kate Middleton e colpirla proprio adesso che è vulnerabile, dopo l'operazione subita a gennaio" prosegue ancora il giornalista secondo cui dietro tutta questa storia c'è un piano ben preciso. Qualcuno vuole diffamarla? "Sì, e forse sappiamo anche chi lo sta facendo", assicura l'ex collaboratore della regina Elisabetta che alla domanda della giornalista "Intende i duchi di Sussex Harry e Meghan?", risponde: "Questo lo dice lei".

"Harry e Meghan non saranno mai riaccolti"

Dickie Arbiter esclude che il Palazzo menta sulle condizioni di salute dei membri della famiglia reale: "Quando si mente, si viene sempre scoperti. Dunque, no, non lo farebbe", assicura, ammettendo però che c'è "preoccupazione" intorno alla monarchia "soprattutto perché sono rimasti pochi i working royals, i reali attivi. Il principe Andrea è stato licenziato, i Sussex se ne sono andati, Elisabetta e Filippo non ci sono più. I rimanenti sono anziani". E proprio a proposito di Harry e Meghan che non hanno commentato affatto la vicenda e - anzi - si sono anche affrettati a smentire ogni riferimento a presunte dichiarazioni a loro riconducibili - Arbiter ha spiegato perché secondo lui la famiglia reale inglese non riaccoglierebbe mai la coppia: "In questi anni cosa hanno fatto? Criticato la famiglia in ogni occasione. Certo re Carlo vorrebbe avere il suo secondogenito al suo fianco, ma vorrebbe anche che Harry chiedesse scusa per tutti gli attacchi. Invece William sembra risoluto a non riconciliarsi".

Intanto un video pubblicato da Tmz ha mostrato la principessa in salute e sorridente accanto a William durante una passeggiata, ma - anche davanti alle immagini - crescono le teorie sulla effettiva autenticità del girato.