Kate e William si baciano in pubblico: i fotografi catturano il momento eccezionale

Che William e Kate siano innamorati come il primo giorno e legati da un sentimento cresciuto nel corso di questi dodici anni di matrimonio, è noto ai tanti che nel tempo hanno assistito alla nascita di una storia suggellata dalla nascita dei loro tre figli George, Charlotte e Louis. Frequenti sono i loro sguardi di intesa e i sorrisi scambiati davanti alle telecamere e agli obiettivi dei fotografi, ma meno solito, invece, è scorgere un gesto di tenerezza che stavolta si sono concessi in pubblico.

Scenario dell'eccezionale momento è stato il torneo di polo al Guards Polo Club in Windsor, vinto dal principe che ha vinto e raccolto un milione di sterline destinato a dieci charity sostenute dalla coppia. Ed è stato proprio consegnandogli la coppa che la duchessa ha baciato pubblicamente il marito, lasciandosi poi abbracciare da lui davanti ai presenti e ai reporter che non si sono lasciati sfuggire il momento.

L'etichetta dei reali vuole che i membri della famiglia non siano troppo espansivi in pubblico, motivo per cui queste foto appaiono come una vera eccezione alla regola che li mostra uniti tra loro, ma anche alle giovani coppie innamorate come loro.