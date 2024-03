"Ecco perché Kate e William hanno ritoccato quella foto": il racconto di una fonte reale

Alla fine è stata tutta colpa di Kate Middleton. Anzi, meglio, di sua altezza reale Catherine Elizabeth Middleton se la foto che avrebbe dovuto tranquillizzare tutti sulle sue buone condizioni di salute si è poi rivelata un autentico disastro comunicativo. Solo la "C" di Catherine, infatti, ha firmato le scuse che hanno ammesso la responsabilità della manipolazione all'immagine più commentata del momento: "Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente mi cimento con l'editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri" ha scritto la principessa del Galles in un post pubblicato dopo che pure l'agenzia PA Media ha seguito altre agenzie tra cui Associated Press, Agence France-Presse e Reuters e ha ritirato la foto dal suo servizio fotografico. Ma il chiarimento, almeno per ora, non sembra bastare a chi continua a sospettare che dietro questa presa di posizione possa esserci dell'altro.

Intanto, osservando come l'incidente rischi di mettere in ombra la funzione del Commonwealth Day che si tiene oggi nell'Abbazia di Westminster e che da sempre è un appuntamento chiave nel diario della famiglia reale (pronto un messaggio preregistrato di Re Carlo che, a questo punto, potrebbe avere tutta un'altra eco) The Guardian aggiunge dei particolari sulla vicenda che non pare affatto chiusa, almeno dal punto di vista social dove la questione viaggia con vari hashtag tra cui l'ultimo, #kategate. Fonti reali hanno confermato al sito del quotidiano britannico che davvero sarebbe stata proprio la principessa ad apportare "piccoli aggiustamenti" alla discussa immagine e che l'intento di Kate, proprio come quello del marito William, fosse quello di "offrire un'immagine informale della famiglia insieme per la festa della mamma". Una festa che - ha raccontato ancora la fonte - tutti insieme, genitori e figli, hanno trascorso insieme in una "giornata meravigliosa". Ma la giornata, a quanto pare, non è finita esattamente com'era iniziata per Kate, William e tutta la famiglia che da tempo pare in equilibrio precario sul vischioso terreno di una comunicazione non proprio chiarissima.

I refuse to believe that Kate Middleton is that bad at editing photographs.#KateGate — Mike (@books_venture) March 11, 2024