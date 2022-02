Kate Middleton vorrebbe il quarto figlio, ma ammette: "William è preoccupatissimo"

Kate mamma per la quarta volta? Lei vorrebbe, ma a quanto pare William non ci pensa per niente, anzi. E stavolta non si tratta di intenzioni presunte raccontate dal gossip che sempre indaga sulla famiglia reale inglese: a riferirlo è stata proprio la duchessa di Cambridge, sincera nel manifestare il desiderio di maternità ancora vivo nel corso del suo viaggio ufficiale in Danimarca.

Durante una visita all’Università di Copenhagen, Kate ha approfondito il tema dell’Infant Mental Health Project, un’importante iniziativa nata per promuovere il benessere psicologico dei bambini e lì, parlando con una giornalista, ha ammesso di diventare “malinconica” quando entra in contatto con i bimbi. “William è molto preoccupato quando incontro bambini con meno di un anno. Perché poi torno a casa e gli dico: Facciamone un altro” ha raccontato la moglie del futuro re dopo Carlo, che a gennaio ha compiuto 40 anni.

Kate Middleton sogna il quarto figlio

Già mamma di George, Charlotte e Louis, Kate Middleton non ha mai fatto mistero di voler allargare ulteriormente la famiglia, al contrario di William che, dopo l’arrivo del terzogenito, ha sempre palesato l’intenzione opposta.

Di recente la coppia ha fatto visita ai volontari della charity Church on the Street a Burnley, nel Lancashire, e lì la battuta di William è stata chiarissima: “Non mettete nuove idee nella testa di mia moglie!” ha scherzato (ma mica tanto) quando Kate teneramente ha preso in braccio una neonata. Il progetto di un quarto figlio è un sogno per la duchessa. Sta a William esaudirlo.