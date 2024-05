Tumore, Kate e William stanno "attraversando l'inferno". Parla una persona vicina

È un momento drammatico per la famiglia reale. Non solo il tumore alla prostata di Re Carlo III, ma la malattia è entrata in casa anche per il cancro che ha colpito la Principessa Kate. Massimo riserbo sulle condizioni di salute della donna, che ha annunciato settimane fa di sottoporsi a un trattamento di chemioterapia dopo una operazione all'addome, ma le voci si rincorrono attorno al suo stato di salute.

A parlare stavolta è una donna molto vicina alla coppia. Si tratta di Amaia Arrieta, la stilista dietro molti dei look indossati dai figli della coppia - Prince George , 10, Princess Charlotte , 9, e Prince Louis , 6 - nel corso degli anni. Nel corso del tempo Amaia ha continuato a lavorare a stretto contatto con la tata dei bambini, Maria Teresa Turrion Borrallo E oggi al Telegraph ha detto: "Ho il cuore spezzato in questo momento. Penso stanno attraversando l'inferno. Spero che tornino".

Kate ama il lavoro di Amaia, tanto che spesso ha scelto il suo talento per vestire i suoi bimbi nelle occasioni ufficiali. "La prima volta che mi sono accorta che Prince George indossava i miei modelli, ero a Waitrose e ho visto la sua foto sulla copertina della rivista Hello!", ricorda oggi commossa. "È stato un momento enorme perché venivano da noi, ma non si sa mai se lo indosseranno davvero". Anche la principessa Charlotte ha recentemente indossato una gonna di Amaia London nella foto pubblicata in occasione della festa della mamma.

Dalla famiglia reale intanto tutto tace circa le condizioni di Kate. La principessa sta vivendo la malattia al riparo dai riflettori, come è giusto che sia. Non è chiaro quale tipo di tumore l'abbia colpita. Certo è che l'operazione della sovrana è stata eseguita all'addome e, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stata effettuata da un'equipe medica italiana del Policlinico Gemelli.