Kate a Wimbledon? In dubbio la sua presenza: "La parola spetta al medico"

È a Wimbledon, giovedì 4 luglio, che è attesa una nuova uscita pubblica di Kate dopo quella del 15 giugno per Trooping The Colour. Da Buckingham Palace si sono limitati a dire che all'evento sarà presente "un alto rappresentante della Famiglia Reale", ma senza specificare altro. Come raccontano le fonti citate dal Daily Mail, l'ultima parola sulla principessa del Galles spetterà al medico che sta tenendo sotto stretto controllo la sua salute, da mesi sottoposta a cure chemioterapiche a causa del tumore. Sarà lo staff medico, dunque, a stabilire se possa presenziare all'evento di domani e consegnare i premi ai vincitori il prossimo 14 luglio.

In forse è anche la presenza del marito William all'evento finale. Il principe potrebbe assistere al torneo di tennis insieme al figlio maggiore George, ma non è escluso che possano preferire la finale degli Europei di calcio se la nazionale britannica si qualificasse. All'evento sportivo, intanto, è confermata la presenza della presidente onoraria della Lawn Tennis Association, la Duchessa di Gloucester Brigitte.

La principessa del Galles è nota per essere un'appassionata di tennis e da quando ha sposato il principe William, ha raramente perso un torneo. Nel 2013 Kate saltò i campionati e la prima vittoria di Andy Murray a Wimbledon poiché l'evento coincideva con la gravidanza del principe George. La principessa Kate prendeva lezioni di tennis presso l'esclusivo Hurlingham Club di Fulham e aveva organizzato l'allenamento del principe George con la leggenda del tennis Roger Federer.

Il ritorno in pubblico di Kate

Kate è tornata in pubblico lo scorso giugno dopo sei mesi e a tre dall'annuncio del tumore. L'occasione è stata la parata di Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III. "Sono rimasta molto sbalordita da tutti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento negli ultimi due mesi. Hanno davvero fatto la differenza per me e William e ci hanno aiutato in alcuni momenti molto difficili", ha scritto la futura regina in un post social alla vigilia dell'evento che l'ha vista assoluta protagonista, elegantissima in un abito bianco con cappello e fiocco bordato di blu. Con lei Carlo e Camilla, William e i tre figli, George, Charlotte e Louis, quest'ultimo al centro della scena per i suoi simpaticissimi balletti.