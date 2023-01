Kate Winslet dolcissima. Conforta la giornalista impaurita ed emoziona tutti: "Non avere paura, ce la fai"

Kate Winslet si è dimostrata, ancora una volta, una donna dolcissima e dal cuore d'oro. Per nulla diva ma sempre umana e genuina, l'attrice, nota in tutto il mondo grazie al suo iconico ruolo di Kate in Titanic insieme a Leonardo di Caprio, è diventata virale grazie a un video che ha fatto il giro dei social emozionando letteralmente tutti. Nella clip in questione, infatti, si vede l'attrice confortare, con una dolcezza incredibile, una giovane giornalista impaurita alla sua prima intervista.

È accaduto tutto nel momento in cui una giovanissima inviata della rete televisiva tedesca ZDF è stata messa davanti all'attrice di Hollywood ma, trattandosi della sua prima intervista, la ragazza, di nome Martha, è apparsa un po' impaurita e ha ammesso, rivelando all'attrice, "È la mia prima volta". All'ascolto di queste parole, Kate Winslet, ha tirato fuori tutta la sua tenerezza e ci ha tenuto a confortare e rassicurare la giovane ragazza con delle parole che hanno emozionato tutti.

"È la tua prima volta davvero? Allora, ascoltami, quando faremo quest'intervista sarà la più incredibile intervista di sempre e sai perché noi abbiamo deciso che sarà così. Lo abbiamo deciso in questo momento, io e te, e questa sarà un'intervista fantastica e tu mi chiederai tutto quello che vuoi e non devi avere paura e sarà meraviglioso. Ok? Ce la fai!"

Il video, dolcissimo, ha conquistato tutti strappando un sorriso e anche una piccola lacrima a chiunque lo abbia visto.