Katia Follesa non ha smentito la crisi con Angelo Pisani: "È un terreno delicato. Non ne parlo"

L'indiscrezione secondo cui Katia Follesa e Angelo Pisani si sarebbero lasciati dopo 25 anni è di qualche settimana fa, riportata dal settimanale Oggi che ha indicato i due comici ormai distanti ma comunque in ottimi rapporti anche per amore della loro figlia Agata: "Si è spenta la passione, ma sono ancora vive l'amicizia, la stima e l'enorme affetto che li lega", si diceva. Da parte dei diretti interessati non era arrivato nessun commento a riguardo, ma nelle scorse ore il settimanale Diva e Donna ha riportato delle dichiarazioni attribuite a Follesa come la smentita di ogni insinuazione: "Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall'altra ci esce".

A stretto giro, però, ecco arrivare un commento di tutt'altro tenore. Parlando con TvBlog, infatti, Katia Follesa ha spiegato di non aver mai rilasciato dichiarazioni a riguardo: "Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente", ha affermato. E ancora: "Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo", ha aggiunto, decisa dunque a non affrontare affatto l'argomento privato.

La storia d'amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani stanno insieme dal 2006 e nel 2010 sono diventati genitori di Agata. La loro storia d'amore è nata per merito di Katia, che, come ha spesso raccontato, era una grande fan di Angelo: "Io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… Mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo". All'inizio lui proprio non ne voleva sapere di una relazione seria, poi però è nato l'amore.

Nel 2022 hanno parlato della loro decisione di vivere in due case separate: dal 2020 avevano iniziato ad andare in terapia di coppia e questo li aveva portati alla consapevolezza di dover avere i propri spazi. "È una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno", aveva dichiarato Katia al Corriere della Sera. Pisani, dal canto suo, aveva replicato così alle critiche: "Ci hanno insegnato che si è famiglia solo se si sta insieme, ma Katia è la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di questo nostro destino: quel senso di appartenenza che ci lega va al di là dell’essere o no coppia".