"Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati". La comica rompe il silenzio

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati? A rompere il silenzio è stata la comica, dopo settimane di gossip e la Pasqua trascorsa divisi lei con la figlia a Londra e lui in Italia.

Al settimanale Diva e Donna, Follesa ha chiarito che no tra lei e il compagno non c'è alcuna crisi, smentendo così le ultime voci circolate su di loro. "Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra - ha dichiarato Follesa -, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce". Nessuna separazione all'orizzonte, dunque, ma anzi la loro vita sentimentale è sanissima e procede di pari passo a quella artistica.

La coppia che solo pochi mesi fa aveva dichiarato di vivere in due case separate, ma solo al bisogno. "C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno", aveva dichiarato al Corriere Follesa. Questo dettaglio, non secondario, aggiunto alla decisione di vivere la Pasqua divisi aveva destato qualche dubbio.