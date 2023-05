Katia Follesa presenta l'evento dei Ferragnez, travolta dalle critiche: la replica è durissima

Migliaia di persone, ieri sera, hanno invaso l'Arco della Pace, a Milano, per assistere alla première della seconda stagione di The Ferragnez, la serie tv - disponibile su Prime Video - che racconta la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni. Presente ovviamente la coppia, seguitissima sui social ma negli ultimi tempi anche molto discussa, e Katia Follesa che presentava l'evento.

In quella folla, evidentemente, non c'era neanche un fan della comica, contestata poche ore dopo sul suo profilo Instagram proprio per aver condotto la presentazione. "I Ferragnez anche no", "Katia scusa, ma questo giro passo" le scrive pubblicamente più di qualcuno, e tra i commenti non manca nemmeno chi polemizza: "In un giorno di lutto nazionale con le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, una regione in ginocchio, un evento così assolutamente fuori luogo. Inappropriato".

La replica di Katia Follesa non si è fatta attendere ed è anche abbastanza dura: "Non ho capito, scusate... Il disappunto qual è? Che ho presentato un evento che riguarda i Ferragnez? Mi sembra la follia - scrive tra le storie, dando un altolà a chi la critica - La mia risposta è: mi è piaciuto un sacco fare il mio lavoro! Piaceva?".

Il post di Katia Follesa