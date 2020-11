Katia Follesa, dimagrita, cambia volto: "Ma non dite che non faccio più ridere" (FOTO)

Katia Follesa dimagrita. La popolare comica - diventata famosa dopo Zelig nel 2004 ed oggi in onda con Cake Star su Real Time - ha perso molti chili ed oggi sfoggia la nuova forma fisica tra le pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana. Due i look scelti per il servizio fotografico: un abito sexy color prugna e un outfit casual con jeans e magliettina. Il risultato è impeccabile.

Katia Follesa dimagrita: "Ma non dite che non faccio più ridere"

Ma Follesa, dimagrita, è stata accusata di non riuscire più a far ridere. E' possibile? "Lascerei in sospeso - risponde l'attrice 44enne al giornalista - Bisogna capire quanta importanza si voglia dare alla cosa, perché se continui a darle importanza, non metterai mai a tacere queste voci. Invece, se la chiudi e vai avanti a fare il tuo, magari sei più serena. Io, comunque, bassa o alta, magra o grassa, continuo a fare il mio lavoro. Ho solo iniziato a volermi più bene e sì, con costanza ho fatto una dieta".

La salute del resto è sempre una priorità per lei, che soffre di cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del Progetto Cor, del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation, che ha l'intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e di creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari. Ed è probabile che il raggiungimento di una nuova forma fisica sia dovuto anche all'intenzione di favorire il suo cuore.

Katia Follesa in tv con marito e figlia

Me le novità non sono finite qui, perché Katia ha in serbo nuovi progetti professionali e, in particolare, una sorta di docufiction sulla sua vita familiare: si intitolerà Social Family e vedrà protagonisti su Real Time il compagno Angelo Pisani (ex comico di Zelig a cui è legata dal 2006) e la loro figlioletta Agata, nata nel 2011.