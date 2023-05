Katia Follesa pubblica un video della figlia e qualcuno scrive: "Sembra Angelina Jolie"

Katia Follesa ha condiviso su Instagram un video in cui la figlia balla sulle note di Danza Kuduro nella loro cucina. Un momento di vita quotidiana dolcissimo, ma anche divertente e infatti è stato particolarmente apprezzato dai follower della comica. Agata, la figlia di Follesa e Angelo Pisani, quest'anno compirà 13 anni e somiglia moltissimo a entrambi i genitori.

"Danza Kuduro non lo accetto Aghi, avevamo appena ascoltato i Queen… Sei una tamarra e anche un po’ chica mala - scrive Katia ironizzando sulla scelta musicale della figlia -, e trovo questo momento molto cringe! P.S. il Folletto non è adv, me lo sono comprato con i miei soldi… Era lì perché dovevo usarlo!". Una descrizione molto colorita e perfettamente in linea con l'umorismo di Follesa.

Sotto al video sono moltissimi i commenti e alcuni di questi sottolineano la bellezza della ragazzina, qualcuno scrive anche che somiglia a "Angelina Jolie da giovane" e altri che anche lei come i genitori potrebbe avere un futuro nel mondo dello spettacolo.