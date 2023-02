"Non hai belle gambe", veleni contro Katia Follesa. La sua risposta è magistrale

Da "Date un programma a Katia Follesa" a "Ma perché con le cosce di fuori?": due facce di una stessa medaglia, quella dei social. Se da una parte la professionalità e la bravura vengono riconosciuti, non sempre ma spesso, dall'altra il commento infelice, cattivo e soprattutto non richiesto è sempre dietro l'angolo.

Ieri sera è andato in onda Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker: sul palco con lei sono saliti la figlia, Aurora, Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci, il Mago Forrest, ma soprattutto Katia Follesa. La comica, spalla insostituibile, con la sua ironia e spigliatezza ha regalato momenti di grande divertimento e soprattutto di grande intrattenimento.

La sua fama la precede e in Michelle Impossible ha riconfermato che sì, lei il palco se lo mangia. I complimenti non sono mancati, le sue battute, alcune taglienti, sono piaciute moltissimo, ma come la stessa comica ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram non sono mancate neanche le offese. In particolare Follesa ha condiviso alcuni commenti che una donna le ha scritto in merito al suo fisico e alla scelta di mostrare le "cosce". "Ma perché con le cosce di fuori? Non hai belle gambe, perdona la franchezza" si permette di scrivere E. Katia, armata come sempre della sua ironia le risponde: "Pensa che volevo mostrare il culo ma avevo paura che coprisse tutto lo schermo".

Ma non contenta l'utente, invece di chiedere scusa per quanto fosse stata spiacevole, risponde ancora: "Meno male che non lo hai fatto, nel rispetto di chi avrebbe voluto vedere uno spettacolo sobrio" con l'aggiunta di un cuore rosso che va a sottolineare la presa in giro. Follesa commenta con "Che dolce che sei" e forse non poteva replicare in modo migliore.