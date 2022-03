Katia Ricciarelli non parla più con Pippo Baudo: "Ho paura di chiamarlo"

Katia Ricciarelli è tornata a parlare del compagno della sua vita, Pippo Baudo. Non ne ha parlato serenamente però, la soprano, ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, ha detto che non parla più con l'ex marito. I due si sposarono nel 1986 a Militello, per lui quello con Katia è il secondo matrimonio dopo quello con Angela Lippi dal quale è nata Tiziana. Pippo e Katia si sono separati nel 2004. Il loro rapporto, dopo il divorzio, è stato sempre molto bello, anche se a distanzama. alla domanda di Toffanin se "Pippo ti ha chiamata adesso che sei uscita?", la risposta è stata secca e dura, "No, non credo che fosse tanto d’accordo, ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo. Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno".

"Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo", ha detto scherzando Ricciarelli, anche se forse non er solo ironia la sua. "Ma perché hai paura del suo giudizio?", le ha domandato Toffanin, ma la soprano è stata decisa: "No! Perché io faccio quello che voglio!".

In realtà la scelta di Baudo di non comparire mai durante il reality, non ha scritto neanche una lettera, a molti è risultata sospetta, anche perché è stato nominato molte volte e sempre con affetto da Katia. In alcune occasioni gli sono stati mandati dei veri e propri appelli affinché il conduttore potesse allietare la permanenza dell'ex moglie nella casa di Canale 5, ma mai nulla di ciò è accaduto.

Katia e il "razzismo"

In più di un episodio ricciarelli ha pronunciato delle parole e delle frasi che hanno scatenato un vero e proprio caso all'interno della casa. Spesso è stata accusata di razzismo, la donna con una vena di rammarico negli occhi ha commentato: "Ho pianto tanto per quella parola tremenda, razzista. Ho visto di tutto e di più, ho cantato con persone di tutti i colori e ho tanti amici".