Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, la vicina di casa spiffera tutto: perché si sono lasciati

Diciotto anni di matrimonio e una separazione burrascosa, mai del tutto chiara agli italiani che hanno sognato guardando il loro amore. Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno sempre preferito non parlare della loro lunga relazione - e della rottura, avvenuta nel 2004 - ma oggi lo fa qualcun altro al posto loro.

Carla Morando, un'amica di Katia Ricciarelli e sua vicina di casa, svela alcuni inediti retroscena sulla fine del matrimonio con il noto conduttore: "E' lei che l'ha lasciato - rivela al settimanale Chi - Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi". La signora Carla conosce molto bene la soprano e commenta la sua esperienza al Gf Vip: "Deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca". Un amore, magari, ma in Casa sembra proprio non esserci niente per lei come spiega l'amica, che a proposito di un possibile compagno svela: "Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole". Quando si dice "chi trova un amico trova un tesoro"...