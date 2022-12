Katia Ricciarelli, esibizione da incubo, canta "Caruso" ma prende una stecca incredibile

Katia Ricciarelli è diventata virale su TikTok. Come mai? Questa volta a far finire l'ex moglie di Pippo Baudo al centro dell'attenzione mediatica non sonostate nè le sue dichiarazioni irriverenti, nè la sua partecipazione a un realty show e neppure le sue doti canore per cui è conosciutissima a livello internazionale. Anzi, sembra proprio che la Katia nazionale, come la chiamava Alfonso Signorini nella scorsa edizione del Gf Vip, abbia perso la sua abilità nel bel canto, dote che l'ha resa, in passato, una delle cantanti liriche più famose e apprezzate. Ebbene sì a far finire la Ricciarelli su tutte le home degli utenti TikTok è stata proprio una brutta stonatura. Katia, infatti, in una delle sue ultime esibizioni live ha preso una di quelle stecche che non era impossibile potesse passare inosservata.

La soprano 76enne, infatti, super ospite all'ippodromo di Merano in occasione del Gran Premio Merano Alto Adige, ha cantato live uno dei brani più iconici della musica italiana, Caruso di Lucio Dalla, peccato che ha preso una stecca pazzesca perdurata da inizio a fine canzone e i fan non l'hanno proprio perdonata riempiendola di commenti tra l'incredulo e l'ironico. Il video dell'esibizione (da incubo) è infatti diventato virale, così come i commenti rivolti alla Ricciarelli.

C'è chi l'ha definita: "inascoltabile", chi, sopreso, non riesce a credere si tratti proprio di lei e anche chi ammette che dovrebbe "andare in pensione" invece che ritrovarsi a fare queste figure qui. Una cosa, però, è certa, la brutta figura della Ricciarelli c'è stata ma allo stesso tempo, l'ex gieffina, è tornata al centro dell'attenzione mediatica, quindi, una cosa positiva, da questo disastro canoro, alla fine c'è stata.