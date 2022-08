Katy Perry lancia pizze ai fan durante il concerto e scoppia la polemica

Katy Perry è finita al centro di una feroce polemica per un suo gesto che ha fatto indispettire molti. La cantante statunitense, infatti, durante un suo concerto in America è stata filmata mentre lanciava tranci di pizza ai fan. Uno spicchio di margherita di qua, un altro dillà e, se la neomamma e fidanzata di Orlando Bloom credeva di fare un gesto gratido, è stata, al contrario, sommersa dalle polemiche. È successo tutto durante una delle tappe del tour estivo della Perry, a Las Vegas e, quello che doveva essere un pensiero carino, è stato ritenuto, da molti, un vero e proprio spreco di cibo da parte della popstar dato che molti dei tranci di pizza lanciati sono finiti a terra.

Il pubblico, infatti, si è diviso sull'argomento e c'è sia chi ha ritenuto il lancio della pizza un siparietto ironico e divertente e chi, invece, ha accusato l'interprete di Firework di essere stata poco rispettosa nei confronti di chi non ha accesso al cibo così facilmente.

Il video, realizzato dai presenti al concerto della Perry a Las Vegas, è stato subito pubblicato su Tik Tok diventando virale e commentatissimo in pochissimo tempo, venendo subito ripreso dai giornali di tutto il mondo.

Su Twitter, poi, in tanti non hanno risparmiato la Perry, che da pochissimo è diventata mamma, definendo il suo lancio delle pizze una "vergogna", o ancora "uno spreco" e c'è chi ha accusato la cantante di essere stata "irrispettosa e superficiale". Forse, sarebbe stato più corretto consegnare le pizze invece che lanciarle ma, presa dalla foga del momento, la Perry si è lasciata trascinare dall'entusiasmo facendo una bella caduta di stile.

Non è la prima volta che Katy Perry viene associata al cibo. Attualmente, infatti, la cantante è sulle TV degli italiani (e non solo) come testimonial della pubblicità di Just Eat e il suo motivetto è ormai entrato nelle teste di tutti. La trentasettenne, inoltre, nel 2014 si era vestita proprio da fetta di pizza gigante a una festa e nel 2019 ai Met Gala aveva indossato un abito a forma di hamburger. Katy, poi, aveva scelto il cartone della pizza come packaging per il suo dvd del concerto A Prismatic World Tour Live.