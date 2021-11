Keira Knightley: "Ho il Covid-19 e mi sento una spazzatura"

Due volte nominata agli Oscar e tre ai Golden Globe, Keira Knightley ha rivelato di essere positiva al Covid-19. L'attrice inglese, indimenticata co-protagonista della saga Pirati dei Caraibi, è in quarantena insieme alle figlie e a suo marito James Righton, che è asintomatico.

La rivelazione di Keira

"Ho preso il Covid e mi sento una spazzatura", ha dichiarato Keira al The Guardian. "Lui è convinto che io stia così perché è uno di quelli che va a nuotare nell’acqua fredda e io no", ha continuato riferendosi a James, tastierista della rock band Klaxons sposato nel 2013. "Sono esausta ora perché siamo intrappolati a casa con il Covid, ma tra due settimane sono sicura che vedrò anche gli aspetti positivi", ha concluso Knightley, mamma di Edie, nata nel 2015, e di Delilah, nata nel 2019. Non è chiaro se l'attrice fosse vaccinata o meno.

Esplosa 20 anni fa con Sognando Beckham, Keira sarà dal 3 dicembre nei cinema del Regno Unito con Silent Night di Camille Griffin, mentre a breve interpreterà la reporter Loretta McLaughlin in Boston Strangler di Matt Ruskin, crime sul celebre Strangolatore di Boston che sconvolse gli anni '60, uccidendo tredici donne.