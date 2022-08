Ieri Ken umano, oggi Barbie: "Cerco un uomo italiano con cui avere un figlio"

Da uomo a donna, da Ken a Barbie: Jessica Alves, ex Rodrigo Alves ha completato la sua trasformazione dopo novanta interventi per essere a tutti gli effetti la riproduzione in carne e ossa della bambola più famosa del mondo.

"Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi soiglio a Barbie, proprio come volevo. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio" aveva dichiarato Jessica commentando la drastica trasformazione costata oltre un milione di euro.

Ora, però, la 39enne ha un altro sogno da realizzare, quello di avere un figlio: "Voglio un amore e una famiglia vera" ha dichiarato alla rivista Nuovo a cui ha anche confidato di essersi sottoposta ad un trapianto dell'utero. In passato si era proposto Giacomo Urtis, chirurgo dei vip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, con cui però il desiderio non ha potuto concretizzarsi. "Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano", ha aggiunto ancora Jessica che cerca di instaurare una relazione autentica con qualcuno che abbia le sue stesse intenzioni, avendo sofferto a lungo per episodi di bullismo.

Il Ken umano diventa Barbie: "Felice al 95%"

Raccontando la soddisfazione della sua trasformazione, Jessica - Barbie ha ammesso di non essere ancora del tutto felice. Cosa le manca? Un'ultimissima operazione, un intevento al naso che, però, i medici le hanno sconsigliato perché rischioso tenendo conto delle sue condizioni fisiche e dei problemi al naso già avuti in precedenza. "Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto" ha dichiarato l'ex Ken umano che, quindi, per ora, deve accettare questo risultato fisico, a sua detta, non ancora perfetto di essere felice "solo" 95%.