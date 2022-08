Il Ken umano si è trasformato in Barbie dopo 90 operazioni: "Sono felice al 95%"

L'ex Ken umano, Rodrigo Alves, ha completato la sua trasformazione in Barbie. Ora si chiama Jessica e, dopo novanta operazioni, ha terminato il suo passaggio da Ken a Barbie. L'ex findazato di Giacomo Urtis ha raccontato questo importante percorso della sua vita ai conduttori del programma televisivo This Morning, Vernon Kay e Rochelle Humes, dichiarando di aver speso ben un milione di sterline per tutte le sue operazioni chirurgiche.

Oggi, Jessica, cioè Barbie, che lo scorso mese ha subito il suo ultimo intervento, il novantesimo, ha terminato questo lungo percorso di trasformazione fisica dichiarandosi felice al 95% del risultato finale.

"Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi soiglio a Barbie, proprio come volevo. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio" ha dichiarato Jessica sostenendo, però, che manca ancora un 5% alla sua completa felicità. Cosa manca ancora a Barbie? Un'ultimissima operazione, un intevento al naso che, però, i medici le hanno sconsigliato perché rischioso tenendo conto delle sue condizioni fisiche e dei problemi al naso già avuti in precedenza.

"Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto" ha dichiarato l'ex Ken umano che, quindi, per ora, deve accettare questo risultato fisico, a sua detta, non ancora perfetto di essere felice "solo" 95%.