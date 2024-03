Il principe William "penserà solo a Kete e alla famiglia", stop agli impegni ufficiali

Kate Middleton dovrà affrontare un percorso di chemioterapia per prevenire una possibile recidiva. Ad annunciarlo è stata la stessa principessa con un video condiviso sui profili ufficiali di Kensington Palace. La notizia sta facendo il giro del mondo e ha sconvolto molto i sudditi reali, ma non solo. Sono migliaia e migliaia i messaggi di incoraggiamento e forza che si possono leggere sui social.

Anche dall'abbazia di Westminster, dove Kate e William si sposarono nel 2011, il reverendo David Hoyle ha diffuso una dichiarazione in cui auspica che la Principessa del Galles "si senta sostenuta dall'amore che la circonda e trovi nuova speranza nelle preghiere che offriamo". Il Re Carlo si è dichiarato fiero di Kate per il coraggio che ha avuto nel parlare della sua malattia. Anche il sovrano sta affrontando la chemioterapia per un tumore.

Fonti vicine ai Principi del Galles hanno invece rivelato a Sky News che William riprenderà i propri impegni ufficiali dopo le vacanze di Pasqua. Inoltre il Principe, fanno sapere, ha vissuto con "incredibile frustrazione" le illazioni in rete "sfuggite ad ogni controllo" sulla moglie. Ora William è molto concentrato su Kate e sulla famiglia.