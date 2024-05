"Kate non tornerà agli impegni pubblici". Preoccupano le condizioni della principessa

Kate Middleton non tornerà ai suoi impegni pubblici né lavorativi. Lo ha comunicato Kensington Palace con un raro messaggio sulle condizioni di salute della principessa di Galles. "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", questo è stato dichiarato dal palazzo reale con la precisazione però che Kate sta seguendo, anche se a distanza, le attività caritatevoli della sua fondazione benefica.

In particolare la futura regina verrebbe costantemente aggiornata sulle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Recentemente è stato presentato a Kate l'ultimo rapporto della fondazione e il responsabile, Christian Guy, ha dichiarato che la principessa era "entusiasta" del documento.

La decisione di non tornare, ancora, agli impegni lavorativi potrebbe essere legata agli effetti collaterali della chemioterapia come nausee, mal di testa, stanchezza. Kate starebbe facendo "grandi sforzi per nascondere" il disagio che ha provato "soprattutto ai bambini", ma "purtroppo però sta diventando sempre più difficile", secondo quanto riporta il sito Radar Online.