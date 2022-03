Kevin Boateng si sposa per la terza volta: tutto sulle nozze con Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng sposa la fidanzata Valentina Fradegrada. La notizia è stata rivelata in un'intervista a Vanity Fair dalla coppia che ha raccontato i dettagli dell'importante decisione presa a meno di un anno dall'inizio della loro storia. Per Kevin Prince Boateng si tratta del terzo matrimonio: il primo, nel 2007, con Jenny, che un anno dopo lo ha reso padre di un bambino, Jermaine-Prince. La coppia si è separata nel 2011. Il secondo con Melissa Satta, durato dal 2016 al 2020, da cui è nato un altro figlio, Maddox Prince.

La data del matrimonio è sabato 11 giugno 2022. Il calciatore dell’Hertha Berlino, classe 1987, ha fatto la proposta all’imprenditrice bergamasca, 30 anni, cinque volte campionessa italiana di arti marziali, prenotando un intero albergo e, come da tradizione, inginocchaindosi con tanto di anello davanti a lei che si è ritrovata sommersa dalla romantica atmosfera fatta di rose, palloncini e la fatidica scritta "Marry Me".

I dettagli del matrimonio di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada

La coppia ha già comunicato che la macchina organizzativa per le nozze è partita. Al momento i dettagli - come la location - restano top secret, ma ciò che Kevin e Valentina hanno voluto svelare è che si sono affidati al famosissimo wedding designer Enzo Miccio e che si sposeranno non solo nella realtà ma anche nel Metaverso. "Ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fans" ha spiegato Valentina. Kevin e Valentina hanno deciso di non sposarsi in chiesa e non seguendo un corso prematrimoniale, hanno optato per una seduta di terapia di coppia una volta alla settimana "per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova".

Nei mesi scorsi sui social il calciatore e l'influencer avevano mostrato tatuaggi dedicati l'uno all'altra come simbolo del loro legame. In vista del matrimonio entrambi hanno pensato a un altro gesto che suggelli ulteriormente la loro unione: "Abbiamo chiesto a un designer di New York di realizzare una collana da indossare il giorno del matrimonio, che ospiterà una goccia del mio sangue e una goccia del suo" ha raccontato ancora Valentina.

La storia d'amore tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng - reduce dalla fine del matrimonio con Melissa Satta, ora felicemente insieme al nuovo compagno Mattia Rivetti, e la futura moglie Valentina Fradegrada si sono incontrati per la prima volta ad agosto 2021. "Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate... Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io" ha detto qualche tempo fa il calciatore che non ha mai nascosto di desiderare un afamiglia numerosa con tanti figli. Gli stessi che desidera anche la sua Valentina.