Kevin Prince Boateng e la "tenera amicizia" con la ex di Fabrizio Corona (e fidanzata di Hernandez)

Si tratta di Zoe Cristofoli, con cui il calciatore avrebbe legato in queste complicate settimane segnate dall'addio all'ex moglie Melissa Satta

Occhi puntati su Kevin Prince Boateng e Melissa Satta dopo la fine del loro matrimonio. L'attenzione dei fan della coppia si concentra oggi nel tentare di 'scovare' eventuali nuove love story del calciatore e dell'ex velina, che però al momento sembrano non ufficializzare alcun nuovo legame. Smentiti infatti i pettegolezzi di un nuovo amore per lei, per lui si parla invece solo di una "tenera amicizia" con Zoe Cristofoli, influencer ed ex di Fabrizio Corona e fidanzata con il difensore del Milan Theo Hernandez.

L'amicizia tra Boateng e Zoe Cristofoli

"Il calciatore ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con la 24enne", si legge sul magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana. Nessun amore, dunque: tra i due ci sarebbe esclusivamente un rapporto amicale, anche perché lei è innamoratissima di un altro calciatore, appunto, con cui si immortala in teneri selfie sui social.

Chi è Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli è un'influencer italiana forte di 800mila follower su Instagram. Ex di Corona (i due sono stati immortalati insieme in un servizio fotografico bollente nell'estate del 2018), è oggi legata ad Hernandez. Nel suo passato altri flirt famosi: l’ex gieffino e tronista di 'Uomini e Donne' Andrea Cerioli, il portiere del Frosinone Francesco Bardi e l’imprenditore veronese Luca Danese.

L'addio tra Boateng e Melissa Satta

Intanto, nei giorni scorsi, Melissa Satta si è trovata a smentire l'ipotesi di una relazione dopo l'addio a Boateng. "Non lo conosco, non l’ho mai visto - ha detto dell'uomo a cui è stata affiancata dal settimanale Chi alla fine del 2020 - Sono venuta a sapere che questa persona ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli", ha detto furiosa la modella ed ex velina.

L'annuncio della rottura tra Satta e Boateng è arrivato su Instagram, dove entrambi hanno condiviso una foto (chiudendo i commenti dei follower) che li ritrae sorridenti insieme al figlio Maddox, nato nel 2014. La separazione dopo quattro anni di matrimonio e cinqu di fidanzamento: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione - si legge nel post - nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox".